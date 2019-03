"Ich war wirklich sehr traurig, als ich davon erfahren habe, weil ich es mir für ihn und die anderen Jungs anders gewünscht hatte. Aber es ist die Entscheidung des Trainers und diese muss man respektieren und akzeptieren. Joachim Löw wird seine Gründe dafür haben. Ich möchte jetzt auch gar nicht den Trainer kritisieren. Ich finde, dass Joachim Löw ein toller Mensch ist. Er hat meinem Mann auch viel ermöglicht, dass darf man nicht vergessen. Wir haben ihm viel zu verdanken. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass es nicht so endgültig ist. Aber ich glaube, dass es den Jungs gut tut, dass sie so viel Unterstützung bekommen, auch aus den eigenen Reihen. Man muss jetzt etwas Zeit vergehen lassen", sagt Cathy beim "Avène Beauty Brunch" in Hamburg.