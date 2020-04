Derzeit gebe es den Effekt, "dass in einzelnen Bereichen kurzgearbeitet wird, weil Aufträge weg sind, in anderen Bereichen aber dringend Leute gesucht werden". Wäschereien hätten keine Aufträge, dafür würden Leute in der Klinik-Wäscherei gebraucht. Laut Heil fehlen Beschäftigte "in Logistik, Landwirtschaft und im Gesundheitswesen." Kurzarbeiter können mit Nebenjob auf 100 Prozent des vorherigen Lohns kommen, ohne dass Sozialgeld gekürzt wird.

5. Weg: Kindergeldzuschlag beantragen

Verdienen die Eltern nicht genug, können Familien mit kleinem Einkommen zusätzlich 185 Euro pro Kind und Monat beantragen. Der "KiZ" (Kindergeldzuschlag) ist ein Zuschuss zum Kindergeld, Sie können ihn online bei der Familienkasse beantragen. Ob und in welcher Höhe er gezahlt wird, hängt vor allem vom eigenen Einkommen ab – die Grenzen für Paare sind hier etwa 900 Euro brutto und für Alleinerziehende rund 600 Euro brutto.

Weitere Einflussgrößen: Wohnkosten, Familiengröße und Alter der Kinder. Seit dem 1. April ist der Zugang für potenzielle Antragsteller deutlich leichter geworden, Vermögen wird während des befristeten Zeitraums nicht berücksichtigt. Weiterer Vorteil des Kinderzuschlags: Wer ihn erhält, hat auch Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe und ist von Kitagebühren befreit.

6. Weg: Mietzuschuss oder Hartz IV

Wer zu wenig Geld verdient und keinen Nebenjob findet, kann Wohngeld oder Arbeitslosengeld II beantragen. Der staatliche Mietzuschuss beträgt im Durchschnitt 150 Euro pro Monat und hilft vor allem bei hohen Mieten. Die Netto-Einkommensgrenze liegt für Singles ungefähr bei 900 Euro, für einem Drei-Personen-Haushalt bei etwa 1.500 Euro.

Bei Hartz IV erhalten Beschäftigte einen Freibetrag von etwa 20 Prozent. Daher ist die Unterstützung höher als bei Empfängern ohne Einkommen. Als Faustformel gilt: Singles bekommen Hartz IV, wenn sie weniger als 1.200 Euro brutto verdienen; Leben im Haushalt Kinder, ist die Gehaltsgrenze höher.

Bei einer Partnerschaft wird das Einkommen der beiden berücksichtigt. Wegen Corona entfällt die Vermögensprüfung für Hartz IV für sechs Monate. Anträge werden großzügig bewilligt, Ausgaben für Wohnung und Heizung in den ersten sechs Monaten in tatsächlicher Höhe anerkannt.

Lesen Sie hier: Rund 100.000 Corona-Nachweise in Deutschland

Lesen Sie hier: 12-Stunden-Arbeitstage in Corona-Krise möglich