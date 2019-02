Muss also das Bielefelder "Club-TV" aushelfen, wo Owusu über seine Ziele sprach - und erklärte, wie er tickt. "Ich will auch mal Erste Bundesliga zu spielen", sagte der einstige Torschützenkönig der Junioren-Bundesliga dort und setzte noch einen drauf: "Champions League wäre auch mal ein schönes Erlebnis für mich." Ziemlich ismaiköse Vorstellungen des Youngsters, die an mehrfach geäußerte Königsklassen-Träume von Investor Hasan Ismaik erinnern.