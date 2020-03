"Aber falls der Gebäudekomplex einfach weiterverkauft wird, ohne Umbau, dann würde hier vor Ort die Spekulationssteuer auf die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis wahrscheinlich entfallen", sagt auch Anwalt Altuntas. Und geht man vom Kaufangebot im Fall Verdi aus, wäre der Verkaufspreis etwa 2.500 Euro je Quadratmeter höher als der Kaufpreis: Mindestens 315 Millionen Euro könnte die Immobilie nach dieser Rechnung bei einem Weiterverkauf kosten – Tendenz steigend.

Stadt fordert 30-prozentigen Wohnanteil

Aber auch der Umbau wird sich sicherlich lohnen. Das Planungsreferat erstellt schließlich einen passenden Bebauungsplan. Und fast wäre der Stadt entfallen, dass man auch in gewerbelastigen Kerngebieten wie im südlichen Bahnhofsviertel einen 30-prozentigen Wohnanteil anmahnen kann.

Der Stadtrat beschloss daher Mitte November 2019 nach einem Antrag der ÖDP-Fraktion rechtzeitig, den Wohnanteil prüfen zu lassen. Auch die Fraktionen der Grünen und der SPD reichten solch einen Antrag ein. "Fast wäre es so gelaufen wie in der Parkstadt Schwabing", sagt Tobias Ruff von der ÖDP, "dort hat man es versäumt, einen Wohnanteil einzufordern. Und jetzt baut der Investor dort eine reine Gewerbefläche." Das Münchner Planungsreferat stellte sich bei der Parkstadt dilletantisch an. Lange verhandelte der Investor Argenta mit der Behörde und fühlte sich hingehalten. Auch hier sollte ein passender Bebauungsplan entstehen. Es ging um 800 Wohnungen.

Nach neun Jahren verlor Argenta die Geduld. Der Investor entschloss sich Ende 2019, das Baurecht nach bestehendem Bebauungsplan zu nutzen und statt Wohnungen einfach mehr Gewerbefläche zu bauen. Diesen Fehler möchte das Planungsreferat beim Postbank-Areal offenbar vermeiden.

Durch die Aufstockung steigt der Wert um 150 Millionen

Egal, ob Wohnraum entsteht oder nicht: Das neue Gebäude wird nach dem Umbau zwei Stockwerke zusätzlich haben. Insgesamt erweitert sich dadurch die Nutzfläche um 15.000 auf etwa 60.000 Quadratmeter. Setzt man einen eher niedrigen Quadratmeterpreis von 10.000 Euro an, ergibt sich der genannte Wertzuwachs von etwa 150 Millionen Euro.

Die Credit Suisse hatte übrigens ursprünglich gar keinen Wohnanteil eingeplant. Der anonyme Branchenkenner sagt: "Das wirkt auf mich wie vorauseilender Gehorsam der Behörden. Und oft habe ich das Gefühl, dass die Stadträte mit den Empfehlungen des Planungsreferates überfordert sind und im Zweifel alles durchwinken."

