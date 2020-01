Innenverteidiger Assani Lukimya brachte die Münchner nach 25 Minuten mit einem Eigentor in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Oliver Batista Meier nach Vorlage von Joshua Zirkzee auf 2:0 (42.). Der Shootingstar, der mit seinen beiden Last-Minute-Treffern für die erste Mannschaft zum Ende der Hinrunde für Furore gesorgt hatte, setzte in der 56. Minute mit einem Kopfballtreffer nach Flanke von Maximilian Welzmüller den Schlusspunkt. Die Bayern, die nach einer Gelb-Roten-Karte für Jean Manuel Mbom ab der 52. Minute in Überzahl spielten, hätten die Führung im Anschluss weiter ausbauen können.