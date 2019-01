Zwar waren die Telefonleitungen am Vortag regulär geöffnet, aber der RTL-Server konnte die Ergebnisse nicht übertragen. Deshalb musste kein Promi-Kandidat das Camp verlassen. Die Aufregung war groß, doch in einem langen Statement erklärte der Sender am Freitagmittag, dass noch am Abend gleich drei Stars aus der Show fliegen werden.