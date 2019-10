Das Stromsparen wird mit dem Kona Elektro zur spaßigen Herausforderung

Was so richtig Spaß macht: das Stromsparen. Klingt zunächst vielleicht ein bisschen komisch, denn das passt ja eigentlich nicht so richtig zu Fahrfreude auf Rädern. Aber in diesem Fall wird es zur täglichen sportlichen Herausforderung, das Maximum an Rekuperationsmöglichkeiten (über die Lenk-Paddel) und möglichst lange Rollphasen ohne Antriebskraft hinzukriegen. Der Eco-Fahrmodus reicht übrigens locker zum munteren Mitschwimmen. Comfort und Sport sind zwar nett – aber eigentlich überflüssig. Und wenn's wirklich eng wird mit dem Strom, holt Eco+ (kein Klima, maximal 90 km/h) auch noch den letzten möglichen Kilometer aus dem Akku.