Mit Leih-Löwe Prince Owusu müsse man "Geduld haben", so Bierofka. Benjamin Kindsvater und Marius Willsch seien noch nicht gegen Aalen, aber demnächst wieder Optionen. Der Gegner kommt mal wieder mit einem neuen Trainer an die Grünwalder Straße. Der Grieche Argirios Giannikis ist Geschichte, Nachfolger Rico Schmitt glaubt an das Gelingen der selbst ausgerufenen "Mission Impossible". Sechzigs vielstrapazierter Coach sagte dazu: "Wir sind es ja langsam gewohnt. Es ist schon außergewöhnlich, das habe ich auch noch nie erlebt – weder als Spieler, noch als Trainer." Ob Bierofka seine doppelte Prüfung besteht?