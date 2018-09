"Ein scheinbar perfektes Leben" Michelle Hunziker: Darum sorgt ihre Autobiografie für so viel Wirbel

An besagtem Tag erscheint die deutsche Übersetzung ihrer Autobiografie mit dem Namen "Ein scheinbar perfektes Leben" (Originaltitel: "Una vita apparentemente perfetta"). In ihrer Heimat schockte das Buch bereits Ende des vergangenen Jahres mit pikanten Details, berichtet Hunziker darin immerhin schonungslos von ihrer Zeit in der Sekte "Krieger des Lichts".