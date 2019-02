Niko Kovac: "Das ist leider unsere Gesellschaft"

Sollte es für die Bayern in dieser Saison lediglich für den nationalen Pokal reichen, will Niko Kovac diesen allerdings keinesfalls als Trostpreis verstanden wissen. "Das ist das Bösartige im Menschen, dass dieser Titel schlechtgeredet wird.", erwidert Kovac, der den Cup im Vorjahr mit Eintracht Frankfurt gewinnen konnte, und meint weiter: "So einfach ist es nicht, Pokalsieger zu werden. Und was für einen hohen Stellenwert hat der Supercup zum Beispiel in Spanien! Das ist leider unsere Gesellschaft: Alles wird zunächst madig gemacht, es gibt nichts Positives." Er selbst versuche daher, seinen Mitmenschen Wertschätzung zu zeigen. "Ich freue mich auch, wenn es anderen gut geht", sagt Kovac, der es auch akzeptieren könne, "wenn andere ebenfalls gut sind."