2017 wechselte Bandowski vom BVB nach Bochum, wo er aufgrund von Verletzungen auf insgesamt nur zehn Spiele kam (zwei Tore, zwei Vorlagen). Für die deutsche U20-Nationalmannschaft hatte er zwei Partien absolviert. "Nach meiner Zeit mit vielen Verletzungen ist Unterhaching schon so etwas wie ein Neustart für mich", erklärte Bandowski: "Ich hatte sofort ein gutes Bauchgefühl nach den Gesprächen mit Haching. Mit der Mannschaft ist einiges drin – ich will auf jeden Fall oben in der 3. Liga mitspielen!"