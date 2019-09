Ford Focus: Verbessertes Platz- und Assistenzsystemangebot

Um Großen und Ganzen gilt das auch für den Rest des Autos. Die Bedienung über den großen Touchscreen ist einfacher als in Generation drei, das Angebot an Vernetzung und Assistenzsystemen größer denn je, die Sitze meinen es nach wie vor sehr gut mit der menschlichen Rückseite und das Platzangebot speziell in Reihe zwei ist deutlich gewachsen. Etwas größer ist auch der Kofferraum des Fünfsitzers bei voller Bestuhlung mit einem Volumen von allerdings immer noch nicht wirklich beeindruckenden 341 Litern. Bei umgeklappten Rücksitzen stehen maximal 1.354 Liter zur Verfügung – das wiederum ist ein guter Wert.