Hotels wieder offen, aber Gäste bleiben aus

Selbst in dieser Zeit, sagt Behery, hat er seine Tage in der Lobby der Pension verbracht und auf Anrufe gewartet, er hatte ja auch sonst nichts zu tun. Und zumindest Geschäftsreisende hätte er aufnehmen dürfen, Handwerker vielleicht, die in München eine Installation durchführen wollten. Oder gestresste Homeoffice-Arbeiter, die mal eine Woche im Hotel arbeiten wollten, um dem Lärm zu Hause zu entgehen.