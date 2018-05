Ihr – die Clubs der Regionalliga Bayern – wart es, die jedes einzelne unserer Auswärtsspiele zu einem Fest gemacht habt. Ihr habt unsere Mannschaft und unsere Fans freundlich und respektvoll in Empfang genommen und wir waren sehr gerne zu Gast bei Euch. In Erinnerung bleiben uns nicht nur die Rekord-Spiele in Nürnberg und Augsburg, sondern vor allem Fußball-Feste wie unser Spiel in Pipinsried. Wirklich Wahnsinn, was ein Club mit der Hilfe des gesamten Ortes und vieler freiwilliger Helfer zu leisten im Stande ist. Dies sei nur beispielhaft erwähnt für die vielen tollen Spiele, bei denen wir gemeinsam den Regionalliga-Fußball zelebriert haben. Hierfür gebührt Euch unser größter Respekt und unsere Anerkennung.

Mit den beiden Aufstiegsspielen gegen den 1. FC Saarbrücken neigt sich für uns ein turbulentes Jahr dem Ende zu. Wir freuen uns sehr auf die Herausforderung in der 3. Liga und hoffen, dass wir den bayerischen Fußball würdig vertreten werden.