Streit mit Deutschem Museum - Architekten stellen Insolvenzantrag

Und offenbar ist das Deutsche Museum auch mit den Architekten über Geld in Streit geraten. In einer Mitteilung von Insolvenzverwalter Axel W. Bierbach heißt es explizit: "Der Grund für den Eigenantrag auf Insolvenz sind Differenzen mit dem Auftraggeber Deutsches Museum in München über Honorarforderungen im Zuge der Generalsanierung des Sammlungsbaus des Museums."