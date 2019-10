Sperrung: Schwerer Unfall auf der A8 bei Irschenberg

Nach Informationen von Rosenheim24.de wurde beim dem Unfall ein Kind so schwer verletzt, dass es noch an der Unfallstelle reanimiert werden musste. Trotz gelungener Wiederbelebung schwebt das Kind weiterhin in Lebensgefahr und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Ungesicherten Informationen zufolge soll es sich bei dem Kind um einen neunjährigen Buben handeln.