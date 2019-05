München - Es ist 11.43 Uhr, als die S3 in Richtung Holzkirchen am Hauptbahnhof einfährt. Alles sieht ganz normal aus. Erst beim Einsteigen bemerkt der aufmerksame Fahrgast, dass es sich um einen besonderen Zug handelt. WLAN-Symbole an Türen und Fenstern weisen darauf hin, dass man hier S-Bahn-Surfen kann. Aber nicht so, wie es Todesmutige an den alten Zügen machten, als sie die Türen von Hand öffneten und sie sich während der Fahrt hinausstreckten. In diesem Zug kann man entspannt und kostenlos im Internet surfen. Wir haben es ausprobiert.