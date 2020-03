Da die Zahl der Corona-Infizierten in die Höhe schnellt, gelten seit 16. März auch für Bestattungen neue Regeln: Die Trauergäste müssen einen Abstand von eineinhalb Meter zueinander halten. Abschiedszeremonien dürfen in München nicht mehr in den Aussegnungs- oder Trauerhallen stattfinden. Verstorbene dürfen nicht mehr aufgebahrt werden. Ins offene Grab darf keine Erde mehr geworfen werden und auch Weihwasser ist verboten.