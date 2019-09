Ein besonderes Geschenk Die Berliner Mauer steht jetzt bei Heidi Klum im Garten

Kaulitz wurde kurz vor dem Fall der Mauer in Leipzig geboren. Der Fall habe ihm erlaubt, "in einem Deutschland aufzuwachsen, das ungleich dem Land war, in dem seine Eltern aufgewachsen sind." Kaulitz habe "Freiheit und Freude und Kreativität und Kunst und Hoffnung" erfahren können. Klum wolle nun jeden Morgen auf dieses "wunderschöne Stück in meinem Garten" schauen, mit dem Wissen, dass Mauern nicht errichtet, sondern eingerissen werden müssten.