Ein besonderer Gastjuror Thomas Hayo zurück bei "GNTM": Shooting mit Alien-Story steht an

Am Donnerstag (30. April) gibt es auf ProSieben ab 20:15 Uhr die neue Folge von "Germany's next Topmodel" zu sehen. In der 14. Episode ist ein ganz besonderer Gast am Start: Thomas Hayo (51)! Viele Jahre lang saß Hayo in der Jury von "GNTM" - jetzt kehrt er als Gastjuror zurück. "Wenn jemand zur Topmodel-Familie gehört, dann natürlich er", erklärt Modelmama Heidi Klum (46) in einer aktuellen Vorschau des Senders. Was erwartet die Kandidatinnen dieses Mal?