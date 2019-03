"Ein Albtraum" Prinz William: Mit diesem haarigen Problem hat er zu kämpfen

Mit den Geburten von Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (3) und Prinz Louis (10 Monate) ist in das britische Königshaus jede Menge Leben eingekehrt. Während sich bei öffentlichen Auftritten in der Regel Herzogin Kate (37) um Tochter Charlotte kümmert, nimmt Prinz William (37) zumeist Sohnemann George an die Hand. Er führt den Jungen in sein späteres Leben als Thronfolger ein. Wie die Rollen der royalen Eltern jedoch hinter den Palastmauern verteilt sind, ist ungewiss. Einen kleinen Einblick gab Prinz William nun allerdings bei einem Besuch eines öffentlichen Parks in Blackpool.