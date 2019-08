München – Unser Schlager: lebende Forellen! Die Metzgerei Moll wirbt in der Nachkriegszeit mit allen Mitteln für ihr Angebot. Schiefertafeln, eine beschriebene Wand und sogar eine Leuchtschrift weisen in der Augustenstraße auf das Geschäft samt Bierstüberl hin. Die Buchstaben sind übermalt, das an die 70 Jahre alte Behelfshäusl an der Hausnummer 105 gibt’s noch immer.