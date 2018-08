Doch mit der Geselligkeit ist das so eine Sache, zumindest für eine AfD-Delegation. Die durfte nämlich nicht gesellig sein im "Altwirt" - die Betreiberfamilie Werner wollte die Rechtspopulisten nicht in ihren Räumlichkeiten bewirtschaften. Vier AfD-Herrschaften hatten am Mittwoch in Lenggries bei der Demonstration "Kandel ist überall" teilgenommen, danach wollten sie sich stärken - und waren im "Altwirt" nicht willkommen. "Wir haben Ihnen erklärt, dass es nicht das richtige Wirtshaus für rechte Parolen sei und haben sie unseres Lokales verwiesen", so die Werners.