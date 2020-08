Ehrgeizige Pläne Prinz Harry will die sozialen Netzwerke reformieren

Der Herzog von Sussex weist zudem auf die vermeintlichen Gefahren hin. Denn während sich viele Menschen auf der ganzen Welt an Social Media erfreuen, trüge der Schein, dass es ein freies Medium sei. "Der Preis ist hoch", so Harry. Mit jedem Klick würden weitere Informationen, persönliche Daten und Gewohnheiten gesammelt und für Werbeflächen sowie Geld eingetauscht. "Während wir normalerweise Verbraucher sind, die ein Produkt kaufen, sind wir in dieser sich ständig verändernden digitalen Welt das Produkt", urteilt der 35-Jährige.