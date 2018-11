Ehrenamtliche Chauffeure? Idee im Münchner Rathaus: Mit dem Friedhofs-Taxi zum Grab

Die Friedhofs-Chauffeure könnten ehrenamtlich arbeiten, heißt es aus der Fraktion. Beim Fahrdienst zum Friedhof der Evangelischen Altenheimseelsorge funktioniere das schließlich auch so. Aber auch Menschen vom "Dritten Arbeitsmarkt", also Langzeitarbeitlose ohne große Jobperspektive, könnten als Fahrer in Frage kommen.