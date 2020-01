Seit 2007 ist Schauspielerin und Moderatorin Charlotte Roche mit ihrem Ehemann Martin Keß verheiratet. In dieser Zeit sorgte die 41-Jährige für einige Skandale. 2008 schaffte es ihr Roman "Feuchtgebiete", das meistverkaufte Buch in Deutschland zu werden. Mit Themen wie Intimhygiene, Masturbation und Prostitution schaffte es Charlotte, Kritiker und Leser gleichermaßen zu überraschen. Erst vor wenigen Wochen ließ sich die Schauspielerin für eine Fernsehshow große Haken in den Rücken piercen, damit sie mit ihrer Haut Bungee springen kann.