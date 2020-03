Diese Beschuldigung will Pocher allerdings nicht auf sich sitzen lassen und wehrt sich gegen die Anschuldigungen: "Jetzt stellt sich der Kollege Dominic hin und will mir den ungünstigen Schwangerschaftverlauf seiner Frau irgendwie anhängen. Das finde ich das Ekelhafteste was man machen kann. [...] Ich habe daran keine Schuld. [...] Den Harrisons wünsche ich trotzdem nur das Beste."