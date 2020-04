Alle Fälle in dem Heim, in dem seinerzeit schwer erziehbare Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 18 Jahren betreut wurden, ereigneten sich nach Angaben der Katholischen Jugendfürsorge von den 1950er bis Mitte der 1970er Jahre. Nur einer dieser Verdachtsfälle ging in die große sogenannte MHG-Studie zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche ein.