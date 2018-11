Ehemaliger Tennisspieler Ein echter Trainer-Coup: Schüttler künftig an Kerbers Seite

Schüttler tritt die Nachfolge des Belgiers Wim Fissette an. Der hatte Kerber zwar in diesem Jahr beim Titel in Wimbledon begleitet, konnte sich aber mit Deutschlands Nummer eins nicht auf eine gemeinsame Zukunft einigen und heuerte recht schnell nach dem Ende der Zusammenarbeit bei der Weißrussin Victoria Asarenka an. Was genau zu der Trennung führte, ist offiziell noch immer nicht bekannt. Klar scheint aber schon jetzt zu sein: Kerber und Schüttler bilden eine der spannendsten und ungewöhnlichsten Kombinationen im Damen-Tennis.