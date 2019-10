Von 1983 bis 1987 Polizeipräsident in München

Häring war am 18. Oktober im Alter von 92 Jahren verstorben. Er leitete von 1983 bis 1987 das Polizeipräsidium an der Ettstraße. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) kondolierte Härings Ehefrau bereits vor einer Woche und zollte größten Respekt. Der frühere Polizeipräsident sei dafür mitverantwortlich, dass München heute eine der sichersten Städte Deutschlands sei, so Reiter.