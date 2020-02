In diesen Filmen und Serien war Janin Ullmann zu sehen

Die 38-Jährige übernahm ihre erste Schauspiel-Rolle bei der Comedy-Serie "Bernds Hexe". Darauf folgten weitere Produktionen wie "Was nicht passt, wird passend gemacht", "SK Kölsch" und "Mittsommer". Ihren bekanntesten Auftritt hatte sie in der ProSieben-Telenovela "Lotta in Love", in der sie eine Doppelhauptrolle übernahm. Die Serie wurde in den Bavaria Filmstudios in München gedreht, nach nur mäßigem Erfolg aber nach 130 Folgen abgesetzt.