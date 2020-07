Tochter von John Travolta und Kelly Preston rührt Follower

Die gemeinsame Tochter Ella rührt ihre Instagram-Follower mit liebevollen Zeilen an ihrer Mutter: "Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so mutig, stark, wunderschön und liebevoll ist, wie du." Und weiter: "Danke, dass du immer für mich da warst. Danke für deine Liebe. Danke für deine Hilfe und danke, dass du diese Welt zu einem besseren Ort gemacht hast. Du hast das Leben so schön gemacht und ich weiß, dass du es weiterhin tun wirst. Ich liebe dich so sehr, Mama."