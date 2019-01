Ehefrau Linda packt aus Peter Orloff: Das sind die Geheimnisse des Schlagersängers

Mit seiner positiven Art hat sich Schlagersänger Peter Orloff (74, "Ein Mädchen für immer") in die Herzen der Dschungelcamp-Zuschauer geschlichen. Obwohl er an Tag 12 nur drei von acht Sternen in seiner Prüfung namens "Graus am See" erspielte, wählte ihn das Publikum trotzdem weiter. Die anderen Camper können sich zudem stets auf ein aufmunterndes Wort von ihm verlassen. Viel Privates hat der 74-Jährige bislang allerdings noch nicht verraten. Das hat seine Ehefrau Linda Orloff nun im Interview mit RTL geändert.