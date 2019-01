Ehefrau des "Um Himmels Willen"-Stars Kaum jemand hat mehr geliebt und gelitten als Angela Wepper (†76)

Plötzlicher Tod: Angela Wepper starb am 11. Januar

Ihr plötzlicher Tod löst tiefe Trauer in der Münchner Gesellschaft aus. Eine ihrer engsten Freundinnen ist Barbara Herzsprung. Am Telefon bricht sie in Tränen aus und sagt der AZ: "Ich bin entsetzlich traurig, kann es gar nicht glauben. Was für ein Schock. Als wir zuletzt telefonierten und über unsere Enkel sprachen, hörte sich Angela fantastisch an. Es ging ihr doch total gut."