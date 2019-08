AZ: Herr Abeltshauser, am Donnerstag geht es für Sie mit dem EHC Red Bull München in der Eishockey-Champions-League gegen Ambri-Piotta wieder los. Es wird schwer, die Vorsaison zu toppen, da schaffte man es bis ins Finale.

KONRAD ABELTSHAUSER: Ja, das ist ein richtig geiler Wettbewerb, der mit den Jahren immer besser geworden ist. Es war vergangene Saison eine großartige Erfahrung, sich mit den besten Teams in Europa zu messen. Es hat sich dann in der Mannschaft so ein Selbstvertrauen, so ein Wille entwickelt, das war einzigartig. Wie wir immer wieder Wege gefunden haben, um zu gewinnen, war ein großartiges Erlebnis. Im Finale bei den Frölunda Indians hatten wir dann vielleicht am Anfang zu viel Respekt, aber wir können sehr stolz auf das sein, was wir erreicht haben. Aber wir wollen es noch besser machen. Wir hatten gerade ein Teammeeting, da haben wir unsere Ziele sehr klar definiert: Wir wollen die Champions League und die Meisterschaft gewinnen. Das ist unser Ziel. Wenn man kein Ziel hat, dann irrt man nur umher. Wir haben das Ziel – und auch einen Plan, wie wir das schaffen werden. Der Hunger nach Titeln brennt in uns. Was dann am Ende dabei rauskommt, wird sich zeigen.