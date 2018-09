Und so machten sich die neuen EHC-Stars Andrew Bodnarchuk, Justin Shugg, John Mitchell, Trevor Parkes, Matt Stajan und Mark Voakes am Dienstag auf, um sich stilecht in Lederhosn, Hüte, Westen und Haferlschuhe zu gewanden. Assistiert und angeleitet wurden sie von den Wiesn-erfahrenen Michael Wolf, Yannic Seidenberg und Maximilian Daubner.