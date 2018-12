Es ist ja kein großes Geheimnis, dass Winkler auch mal zum Vulkan werden kann.

(lacht) So kann man es sehen. Er lebt Eishockey, liebt die Red Bulls und ist in den richtigen Momenten auch gerne emotional. Aber nach dem Spiel ist es dann auch wieder gut.

Yasin Ehliz: "Ich bin ein großer Familienmensch"

Wie ist Ihr Eindruck nach den ersten Wochen in München?

Super! Ich bereue es keine Sekunde, dass ich wieder in Deutschland bin. Ich genieße es, so nahe an meiner Heimat Bad Tölz zu sein, so nahe an meiner gesamten Familie. Meine Mutter, die ganze Familie ist auch so glücklich, dass ich wieder in der Nähe bin. Ich denke, dass man das als Profisportler manchmal vergisst, wie wichtig das ist, wie viel Kraft es einem geben kann, wenn man seine Freunde und Familie um sich hat. Ich fahre zur Zeit auch jeden Tag nach Hause, weil meine Wohnung in München noch nicht fertig ist. Ich genieße das sehr. Ich bin wirklich ein großer Familienmensch.

Am Mittwoch geht es nach Iserlohn und dann am Freitag gegen Tabellenführer Mannheim. Gegen die lieferte man sich vor einer Woche ein extrem hochklassiges Duell, das Mannheim im Penaltyschießen für sich entschied.

Iserlohn ist immer schwer zu spielen, am Seilersee brennt die Hütte. Auf Mannheim freuen wir uns. Die Partie gerade erst war auf einem Niveau, wie man es in der regulären Saison in der DEL nicht oft sieht.

Ihnen wurde am Sonntag eine große Ehre zuteil, das deutsche Eishockey-Nationalteam, mit dem Sie bei Olympia Silber geholt haben, wurde zur Mannschaft des Jahres gewählt.

Das ist großartig, da kamen noch einmal all die großen Gefühle von den Olympischen Spielen hoch. Leider haben wir Münchner es nicht rechtzeitig auf die Bühne geschafft, weil wir wegen des Augsburg-Spiels ein bisschen zu spät gekommen sind, aber es war trotzdem ein unvorstellbar schöner Abend. All die Jungs wiederzusehen, mit denen man so etwas erlebt hat, ist sehr besonders.

