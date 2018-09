Trainer Don Jackson meinte, dass man das Gefühl hatte, dass Sie und Ihr Sturmpartner John Mitchell wie Brüder wären, die sich nach langer Zeit wieder gefunden hätten, so gut harmonieren Sie.

Es hat bei uns sofort Klick gemacht, er war der, mit dem ich mich als erstes angefreundet habe, und diese Chemie merkt man auf dem Eis. Wir haben auch ein ähnliches Spielverständnis. Wir sind uns für keine Drecksarbeit zu schade. Ich werde ziemlich sicher nicht viele Tore machen, die es in die Highlight-Filme der Saison schaffen, aber ich werde Tore machen. Ich mag die dreckigen Tore, für die man einstecken, aber auch austeilen muss. Ich bin ein physischer Spieler. Ich will, dass die Gegner mich vor dem Tor sehen: Oh, scheiße, der schon wieder. Ich will immer der sein, gegen den keiner spielen will, nie der, wo die anderen sagen, gut, dass nur er da ist. Für ein Tor akzeptiere ich jeden erdenklichen Schmerz.