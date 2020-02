Was den EHC in dieser Saison besonders auszeichnet, ist, dass die Mannschaft immer wieder einen Weg findet, Spiele doch noch zu gewinnen.

Völlig richtig. Wir gewinnen. Manchmal müssen wir sieben Tore schießen, weil wir fünf kassiert haben, manchmal reichen ein, zwei Treffer zum Erfolg. Wir tun, was getan werden muss, um die Siege einzufahren, das zeichnet die Red Bulls aus. Die Organisation hat ein System, eine Richtung, einen Plan. Wenn wir all das verfolgen und einhalten, haben wir Erfolg. Fast immer, wenn wir mal nicht gewonnen haben, war es so, dass wir vom Plan abgewichen sind, das System nicht konsequent durchgezogen haben. Dann heißt es, wieder auf den Weg, den wir kennen, zurückzusteuern.