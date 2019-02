München - Schon bald sollen die Bürger Bayerns wegen einer Autozulassung, der Beantragung einer Geburtsurkunde, von Eltern- oder Mutterschaftsgeld, wegen Wohnsitzummeldungen, Baugenehmigungen und fast 50 weiterer Verwaltungsverfahren nicht mehr zum Amt laufen müssen. So haben es CSU und Freie Wähler in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) will mit dieser "bayerischen Roadmap" zum E-Government jetzt ernst machen und sie bis Ende 2020 in die Tat umsetzen. Damit werde Bayern zwei Jahre früher dran sein als dies vom Onlinezugangsgesetz (OZG) des Bundes gefordert wird, sagte Gerlach am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München.