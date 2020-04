München - Wirkt sich die Covid-19-Pandemie auf die Gesamtzahl der Todesfälle in Deutschland aus? Diese Frage stellen sich viele Menschen. Denn keine Zahl interessiert mehr als die der infizierten Toten. Der Blick auf die Statistik der Neuverstorbenen ist zur täglichen Routine geworden. Am Montag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) bundesweit über 4.400 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Das waren 1.775 mehr als am Vortag. Allein in Bayern sind demnach bisher 1.286 infizierte Patienten gestorben.