Kastenmeier: Neuer mit fachlichen und technischen Mankos

Der 23 Jahre alte Torwart, der mit den Rheinländern in diesem Sommer in die 2. Bundesliga abgestiegen ist und in 17 Erstligapartien 31 Gegentreffer kassierte, sieht aber offenbar auch Ansätze für Kritik am deutschen Weltmeister von 2014 und viermaligen Welttorhüter Neuer: "Aber rein fachlich und technisch gesehen, hat er natürlich schon das eine oder andere Manko. Aber solange er die Dinger hält und Welttorhüter wird, kann man nicht groß meckern."