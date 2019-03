München - Bei der Vorstellung des Entwurfs der geplanten Multifunktionshalle, in der die Basketballer des FC Bayern ab der Saison 2021/2022 gemeinsam mit dem EHC Red Bull spielen wollen, blickte Uli Hoeneß schon mal ein wenig in die Zukunft. "Mit so einer Halle im Kreuz haben wir die Möglichkeit, an die großen Vereine in Europa näher ran zu rücken. Ich denke da an ZSKA Moskau, Fenerbahce Istanbul, Real Madrid, Barcelona, Maccabi Tel Aviv", sagte der Klubpräsident bei dem Termin: "Da gibt es sehr prominente Namen, die wir früher alle mit dem Fernglas angeschaut haben. Dieses Jahr sieht man, dass wir denen schon ziemlich auf die Pelle rücken."