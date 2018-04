Cristiano Ronaldo traf in den letzten zwölf Spielen

Und die Maßnahme zeigt auch schon Wirkung. Wettbewerbsübergreifend traf er in jedem seiner vergangenen zwölf Spiele und erzielte dabei 22 Tore. Das Duell am Mittwoch (20:45 Uhr, ZDF, Sky und im AZ-Liveticker) wäre nicht das erste Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern, das der Real-Star mit seiner Treffsicherheit entscheidet. "Wir haben auch andere Spieler, die bei den Bayern den Unterschied ausmachen können", versicherte Zidane zwar vergangenen Woche – wissend aber, dass es für den Titelverteidiger in München ohne einen Ronaldo in Bestform um Längen schwerer werden würde. Bereits in beiden Viertelfinal-Spielen gegen die Münchner im vergangenen Jahr erzielte der Portugiese fünf der insgesamt sechs Real-Treffer (2:1/4:2 n.V.).