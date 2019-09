FC Bayern: Gegner Tottenham sucht nach Form

Dass sich die Münchner keinesfalls vor den Spurs verstecken müssen, zeigt auch deren durchwachsener Saisonstart in der Premier League. Nach zwei Niederlagen und zwei Unentschieden liegen die Londoner bereits zehn Punkte hinter Liga-Primus Liverpool. Auch in der Champions-League kamen die Spurs am ersten Spieltag nicht über ein 2:2-Unentschieden bei Olympiakos Piräus hinaus. In der vergangenen Woche wurde Tottenhams Fehlstart durch das blamable Ligapokal-Aus nach Elfmeterschießen beim englischen Viertligisten Colchester United gekrönt. Mit einem Auswärtssieg am Dienstag würden die Bayern die Londoner noch tiefer in die Krise stürzen.