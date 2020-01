München -Wenn der TSV 1860 am Sonntag mit dem Heimspiel im Grünwalder Stadion gegen Eintracht Braunschweig (13 Uhr) seinen ersten Auftritt des Jahres hinlegt, kann es bei den Löwen wieder einmal nur einen geben – einen Torhüter, versteht sich. "Im Training schenken sich beide nichts. Der eine hat vielleicht da eine Stärke, der andere woanders", erklärte Trainer Michael Köllner über seine beiden Schlussmänner, "aber das grundsätzliche Niveau von beiden ist sehr hoch, und das ist top." Für einen von beiden Keepern wird der Auftakt in die Restrückrunde also zum Flop. Für Marco Hiller oder Hendrik Bonmann?