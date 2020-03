Duell der Privatsender "The Masked Singer": Deutlicher Quotensieg gegen "Die Höhle der Löwen"

Günther Jauch überzeugt auch am Dienstag

Beim Gesamtpublikum fiel der Unterschied hingegen nicht ganz so drastisch aus: Insgesamt schalteten bei "The Masked Singer" 3,32 Mio. Menschen ein, bei "Die Höhle der Löwen" immerhin noch 2,20 Millionen. Den Vergleich der drei Formate gewann in dieser Kategorie sogar der Frageonkel Günther Jauch (63) mit ordentlichen 3,89 Mio. für "Wer wird Millionär? - Das große Zocker-Special". Neue "Wer wird Millionär?"-Doppelfolgen werden am Montag, 16. und Dienstag, 17. März ausgestrahlt.