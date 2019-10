Aushang in München: "Hello, guy from Oktoberfest"

"Hello, guy from Oktoberfest", schreibt die Mexikanerin in dem Aushang auf Englisch. Er und sie seien nach der Wiesn fast die ganze Nacht durch Münchens Straßen gelaufen. "Um 6 Uhr morgens verabschiedeten wir uns auf der Donnersbergerbrücke. Du sagtest: 'Wir sehen uns um 13 Uhr.'"