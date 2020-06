Ex-Chef schreibt Brief an sein Museum

Für Hans-Albert Treff (79), der das Museum von 1990 bis 2005 leitete, ist nicht der Neubau das Problem, sondern die künftige Ausrichtung: In einem Offenen Brief schrieb er am Donnerstag an "sein Baby", das Museum: "Ende des Jahres sollst du suspendiert, liquidiert und irgendwann durch Biotopia ersetzt werden."