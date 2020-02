Neues Foto: Gracia Baur ist heute Krankenschwester

RTL strahlt am Dienstag (18.2.) ab 22.30 Uhr ein DSDS-Wiedersehen mit vielen ehemaligen Kandidaten aus, bei dem auch Gracia Baur zu Gast sein wird. Ihr Auftritt ist deshalb so selten und sehenswert, weil die Brünette sich eigentlich aus der Öffentlichkeit verabschiedet hatte. 2012 erwähnte Gracia in einem Interview, dass sie als Personalchefin einer Unternehmensberatung arbeite. Derzeit ist Krankenschwester in der Schweiz, berichtet RTL.